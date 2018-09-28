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В Пензенской области с начала года зарегистрировано 55 случаев бешенства животных

15:12 | 28.09.2018 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. 55 случаев бешенства животных зарегистрировано в Пензенской области с начала 2018 года, при этом за аналогичный период 2017-го их насчитывалось всего семь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области с начала года зарегистрировано 55 случаев бешенства животных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По 3–5 случаев бешенства животных зарегистрировано в Бековском, Бессоновском, Городищенском, Колышлейском, Лунинском, Малосердобинском, Пензенском, Сердобском, Тамалинском и Шемышейском районах», — уточнили в ведомстве.

В управлении отметили, что доля случаев бешенства лисиц составляет всего 29,1%, что на фоне роста заболеваемости животных говорит о значительном количестве скрытых очагов.

«Так, в 2018 году случаи бешенства у собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота при отсутствии регистрации очагов среди лисиц были учтены в Бековском, Белинском, Вадинском, Иссинском, Лопатинском, Малосердобинском, Мокшанском, Сердобском и Тамалинском районах», — сказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по бешенству животных на территории Пензенской области нестабильной, так как начиная с IV квартала 2017 года отмечается осложнение эпизоотической ситуации.

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