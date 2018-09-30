В парке в пензенской Заре посажено около 1 тыс. сосен Общество

Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Около 1 тыс. сосен посажено в парке «Дружба», расположенном в пензенской Заре, в ходе экологической акции, состоявшейся в минувшую субботу, 29 сентября.

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В ней приняли участие активисты молодежного общественного движения «Зеленая волна», жители микрорайона Заря, школьники из гимназии №13 Пензы, их педагоги и родители. Всего в высадке молодых деревьев было задействовано более 70 человек.

В начале мероприятия председатель правления ТСЖ «Земляничное», помощник руководителя реготделения Русского географического общества (РГО) по экологическим вопросам, пенсионер Виктор Небога провел с участниками инструктаж.

Он поблагодарил их за вклад в развитие парка «Дружба» и поделился дальнейшими планами по обустройству зеленой зоны.

После завершения акции, организаторы угостили активистов ухой, кашей и чаем на открытом воздухе, а также провели несколько товарищеских матчей по волейболу, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.