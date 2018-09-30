Мэр Пензы поздравил с праздником машиностроителей Общество

Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 30 сентября.

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«Продукция предприятий машиностроения и приборостроения является основой научно-технического прогресса современной экономики. Успешная реализация проектов во всех отраслях промышленности была бы немыслима без соответствующего вклада машиностроителей. Cамым главным богатством отрасли являются высококвалифицированные кадры — рабочие, инженерно-технические работники, руководители предприятий, главные специалисты», — отметил мэр.

Он добавил, что именно благодаря их самоотверженному труду удается сохранять и приумножать добрые традиции отечественных машино- и приборостроителей.

«Трудно переоценить тот значительный вклад, который вносят люди этой гордой профессии в развитие нашего города, нашей области, всей страны. Своим трудом машиностроители укрепляют экономику России, подают пример всем, кто стремится найти себя в условиях рынка. Поздравляю всех работающих в сфере машиностроения с профессиональным праздником. Желаю вам успехов на производстве и хорошего здоровья. Пусть ваши добрые руки никогда не знают усталости», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.