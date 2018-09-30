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При ремонте дорог в Пензе будут учитывать водоотведение и создание парковок

15:36 | 30.09.2018 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Обустройство парковочных мест, пешеходных связей и отведение воды с проезжей части будут особенно учитываться в Пензе при ремонте в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

При ремонте дорог в Пензе будут учитывать водоотведение и создание парковок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эти меры призваны не только улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, но и изменить вид улиц, сформировать комфортное городское пространство», — сказал он в ходе совещания в мэрии.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, рассмотрены схемы ремонта 127 объектов улично-дорожной сети, которые будут предлагаться для включения в программу следующего года.

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