В Пензе прошли торжества, посвященные Международному дню глухих Общество

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные Международному дню глухих, состоялись в центре культуры и досуга в Пензе в минувшее воскресенье, 30 сентября.

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Представители общественных организаций, волонтеры и люди с нарушением слуха приняли участие в творческих мастер-классах. Для детей был проведен урок аквагрима.

В ходе официальной части мероприятия собравшихся приветствовал начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

Он отметил, что, несмотря на недуг, люди с ограниченными возможностями здоровья проявляют общественную активность, демонстрируют силу духа, большие успехи в спортивной и творческой сферах.

Наиболее активные члены пензенского реготделения организации «Всероссийское общество глухих» были награждены благодарностями, сообщает пресс-служба областного правительства.