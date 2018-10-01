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В Пензе прошли торжества, посвященные Международному дню глухих

11:18 | 01.10.2018 | Общество

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные Международному дню глухих, состоялись в центре культуры и досуга в Пензе в минувшее воскресенье, 30 сентября.

В Пензе прошли торжества, посвященные Международному дню глухих. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представители общественных организаций, волонтеры и люди с нарушением слуха приняли участие в творческих мастер-классах. Для детей был проведен урок аквагрима.

В ходе официальной части мероприятия собравшихся приветствовал начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

Он отметил, что, несмотря на недуг, люди с ограниченными возможностями здоровья проявляют общественную активность, демонстрируют силу духа, большие успехи в спортивной и творческой сферах.

Наиболее активные члены пензенского реготделения организации «Всероссийское общество глухих» были награждены благодарностями, сообщает пресс-служба областного правительства.

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