В Пензе в осенний призыв планируется отправить на службу 300 человек Общество

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Норма осеннего призыва, который продлится с 1 октября по 31 декабря, составила для Пензы 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

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В частности, 175 молодых людей планируется отправить от военного комиссариата Октябрьского и Железнодорожного районов и 125 — от Первомайского и Ленинского районов.

В понедельник, 1 октября, состоялось заседание комиссии по Октябрьскому и Железнодорожному району Пензы. Всего на него были приглашены 50 человек. Из них в армию призваны 35. Остальным в связи с учебой предоставлены отсрочки.

Предварительно решено, что большая часть данной группы будет направлена в воздушно-десантные и сухопутные войска.

Два человека определены для службы в научной роте.