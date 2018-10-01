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В Пензенской области остро стоит вопрос с теплыми гаражами для пожарной техники — Рыжов

15:08 | 01.10.2018 | Общество

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Вопрос о наличии отапливаемых депо — боксов — для техники добровольных пожарных команд остро стоит в Пензенской области. Об этом сообщил врио заместителя начальника главного управления МЧС России по региону – начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Алексей Рыжов в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в понедельник, 1 октября.

В Пензенской области остро стоит вопрос с теплыми гаражами для пожарной техники — Рыжов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что на территории региона 17 единиц пожарной техники хранится не в отапливаемых боксах.

По словам Алексея Рыжова, что руководителям органов местного самоуправления и общественных объединений добровольной пожарной охраны следует обеспечить подразделения теплыми гаражами, организовать контроль за состоянием техники и ее своевременной заправкой горюче-смазочными материалами, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.

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