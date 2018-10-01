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Пенсионеры из всех районов области станцевали на балу в Пензе

15:15 | 01.10.2018 | Общество

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Пенсионеры из всех районов Пензенской области станцевали на балу, организованном в фойе киноконцертного зала «Пенза» в День пожилых людей, 1 октября.

Пенсионеры из всех районов области станцевали на балу в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства региона Олег Ягов выразил надежду на то, что с каждым годом праздник будет становиться все более массовым.

«Радует то, с какой ответственностью и старанием участники бала подходят к этому мероприятию. Сегодня у вас горят глаза, вы красивые, в отличной форме. Молодому поколению нужно учиться у вас хорошим манерам и отношению к окружающему», — сказал он.

В свою очередь председатель пензенского реготделения «Союза пенсионеров России» Екатерина Баннова отметила, что пропаганда здорового и активного долголетия является одной из важнейших задач возглавляемой ею организации.

«Мы должны заниматься спортом, физической культурой, танцами, общаться друг с другом, работать с молодежью», — пояснила она.

Как сообщает пресс-служба облправительства, пенсионеры станцевали вальс, танго и кадриль. Также в мероприятии приняли участие курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института, студенты колледжа искусств и представители творческих объединений.

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