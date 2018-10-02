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Четверо пензенских бойцов ОМОНа получили право носить черные береты

09:25 | 02.10.2018 | Общество

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Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Четверо пензенских бойцов отряда мобильного особого назначения (ОМОН) успешно прошли испытания, дающие право ношения черного берета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

Четверо пензенских бойцов ОМОНа получили право носить черные береты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На первом этапе сотрудники подтягивались 13 раз и сдавали тест Купера. На втором при сдаче кросса бойцы в бронежилетах весом 18 кг, защитном шлеме, с табельным оружием и противогазом проходили маршрут в 5 км по пересеченной местности в условиях, имитирующих перекрестный обстрел тропы и наличие взрывных устройств по ходу его движения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что во время этого испытания нужно было выполнить сразу несколько заданий — перенести раненых и пройти на согнутых ногах, при этом сохранив оружие в целости.

«На третьем этапе спецназовцы преодолевали штурмовую полосу, состоящую из 17 элементов. Им пришлось проползти под колючей проволокой, быстро пройти по тоннелю, взобраться на стену, а затем пробраться через лабиринт. В завершение сотрудникам ОМОНа предстояло выполнить упражнения по огневой скоростной стрельбе», — добавили в управлении.

В Росгвардии уточнили, что успешно справились с заданиями только четверо из шести участников — бойцы, показавшие лучшие результаты, стали кандидатами на сдачу нормативов для получения крапового берета.

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