Пензенская область заняла седьмое место в рейтинге приверженности населения ЗОЖ Общество

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла седьмое место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг».

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Лидерами вновь стали регионы Северного Кавказа и юга России.

Возглавил список Дагестан, сместивший Чечню на второе место. На третьей строчке по-прежнему располагается Кабардино-Балкария.

Краснодарский край стал четвертым. В топ-10 также входят Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Пензенская, Рязанская, Тамбовская области и Карачаево-Черкесия.

В аутсайдерах находятся Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область.

«За прошедший 2017 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 36,8%, что на 2,6 процентных пункта выше, чем годом ранее. В регулярные занятия спортом вовлечены около 50 млн. человек. […] К концу 2019 года доля систематически занимающихся спортом должна увеличиться до 38% в среднем по стране, но на конец 2017 года данный норматив достигнут только в 25 российских регионах, хотя их количество за год выросло с 16», — отмечается в пояснительной записке.

Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения ЗОЖ было проанализировано восемь показателей.

В их числе — доля населения, занимающегося физкультурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе. Также учитывалось количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. По каждому из них был определен рейтинговый балл субъекта РФ в интервале значений от 1 до 100. В итоге регион с наилучшим значением показателя получал 100 баллов, с наихудшим — 1.

При определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого субъекта РФ по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата.

Интегральный балл региона определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.

При расчетах использовались данные Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта РФ.