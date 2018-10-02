В Пензе учащиеся сдали на переработку почти 34 тонны макулатуры и пластика Общество

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Представители десяти образовательных организаций Пензы, присоединившиеся к межрегиональному эколого-просветительскому проекту «ВторБум» в сентябре, сдали на переработку 33,6 тонны макулатуры и пластиковых бутылок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном отделении движения «ЭКА».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснила педагог-организатор лицея №73 Анастасия Неладнова, в учреждении и раньше проводились акции по сбору макулатуры, а на этот раз очередную было решено организовать в рамках проекта «ВторБум».

«Для наших лицеистов и их родителей участие в экологической акции стало важным и нужным. Об этом может свидетельствовать большое количество сданной макулатуры. Мы будем продолжать участвовать в данном проекте. Планируем сдать на переработку ПЭТ-бутылки и пластиковые крышки», — пояснила она.

Проект «ВторБум» направлен на экологическое просвещение населения в области использования отходов производства и потребления, повышение культуры раздельного сбора мусора, популяризацию бережного отношения к ресурсам.

Он является бессрочным. Подведение итогов с поощрением наиболее активных участников проводится раз в полгода.

Очередной этап проекта стартовал в Пензенской области в январе 2018 года. За это время к нему присоединились 19 образовательных организаций региона.