EN
18:05:08 Вторник, 2 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе учащиеся сдали на переработку почти 34 тонны макулатуры и пластика

11:25 | 02.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Представители десяти образовательных организаций Пензы, присоединившиеся к межрегиональному эколого-просветительскому проекту «ВторБум» в сентябре, сдали на переработку 33,6 тонны макулатуры и пластиковых бутылок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном отделении движения «ЭКА».

В Пензе учащиеся сдали на переработку почти 34 тонны макулатуры и пластика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснила педагог-организатор лицея №73 Анастасия Неладнова, в учреждении и раньше проводились акции по сбору макулатуры, а на этот раз очередную было решено организовать в рамках проекта «ВторБум».

«Для наших лицеистов и их родителей участие в экологической акции стало важным и нужным. Об этом может свидетельствовать большое количество сданной макулатуры. Мы будем продолжать участвовать в данном проекте. Планируем сдать на переработку ПЭТ-бутылки и пластиковые крышки», — пояснила она.

Проект «ВторБум» направлен на экологическое просвещение населения в области использования отходов производства и потребления, повышение культуры раздельного сбора мусора, популяризацию бережного отношения к ресурсам.

Он является бессрочным. Подведение итогов с поощрением наиболее активных участников проводится раз в полгода.

Очередной этап проекта стартовал в Пензенской области в январе 2018 года. За это время к нему присоединились 19 образовательных организаций региона.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе отменен приказ об отчислении студентки УОР, не сдавшей экзамены В Пензе в преддверии Дня учителя наградили педагогов
В Пензенской области за восемь месяцев выявлено более 4 тыс. случаев рака В Белинском районе возбуждено дело по факту кражи телефона учащегося
Владимир Стрючков озвучил свежую статистику по раку в Пензенской области Трое пензенцев подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств платежа
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама