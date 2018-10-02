EN
18:04:24 Вторник, 2 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прошел смотр сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС

14:10 | 02.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Строевой смотр сил и средств территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) проведен в Пензе на парковке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» во вторник, 2 октября.

В Пензе прошел смотр сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем приняли участие более 10 подразделений различных ведомств.

В ходе смотра оценивалась готовность личного состава и техники к работе в экстренных ситуациях, соответствие штатной численности предъявляемым требованиям, наличие необходимых ресурсов для работы, в том числе горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также состояние документации.

Мероприятие стало частью всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая проводится в стране с 1 по 3 октября.

В ее рамках в Пензенской области 2 октября также отрабатываются действия по ликвидации последствий крупного ДТП на федеральной трассе: по легенде, на автодороге М5 «Урал» в Нижнеломовском районе возник крупный затор из-за столкновения нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса и двух фур.

По итогам тренировки будут сделаны соответствующие выводы и проведена работа по устранению выявленных недочетов.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе отменен приказ об отчислении студентки УОР, не сдавшей экзамены В Пензе в преддверии Дня учителя наградили педагогов
В Пензенской области за восемь месяцев выявлено более 4 тыс. случаев рака В Белинском районе возбуждено дело по факту кражи телефона учащегося
Владимир Стрючков озвучил свежую статистику по раку в Пензенской области Трое пензенцев подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств платежа
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама