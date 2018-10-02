В Пензе прошел смотр сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС Общество

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Строевой смотр сил и средств территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) проведен в Пензе на парковке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» во вторник, 2 октября.

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В нем приняли участие более 10 подразделений различных ведомств.

В ходе смотра оценивалась готовность личного состава и техники к работе в экстренных ситуациях, соответствие штатной численности предъявляемым требованиям, наличие необходимых ресурсов для работы, в том числе горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также состояние документации.

Мероприятие стало частью всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая проводится в стране с 1 по 3 октября.

В ее рамках в Пензенской области 2 октября также отрабатываются действия по ликвидации последствий крупного ДТП на федеральной трассе: по легенде, на автодороге М5 «Урал» в Нижнеломовском районе возник крупный затор из-за столкновения нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса и двух фур.

По итогам тренировки будут сделаны соответствующие выводы и проведена работа по устранению выявленных недочетов.