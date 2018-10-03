В Пензе на базе зоопарка открыта ветеринарная клиника Общество

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Ветеринарная клиника, обустроенная в отдельном здании на территории пензенского зоопарка, торжественно открыта в среду, 3 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

В качестве почетного гостя церемонию посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который отметил, что открытие лечебницы для животных — значимое событие для города.

«Ветеринарный врач — одна из сложнейших профессий, в назначении которой заложен глубочайший смысл, ведь от здоровья животного зависит и здоровье человека. Уверен, клиника будет востребована среди жителей города и региона», — отметил он.

Виктор Кувайцев добавил также, что специалистов по направлению «Ветеринария» на сегодняшний день учат в том числе в Пензенском государственном аграрном университете.

«К появлению этой специальности Пензенская область в рамках развития аграрного сектора стремилась несколько лет, и логическим завершением стало то, что мы сегодня видим здесь студентов — будущих ветеринаров, готовых стать неотъемлемой частью этой благородной профессии», — сказал мэр.

Затем гости торжественного мероприятия получили возможность оценить помещения ветеринарной клиники.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после церемонии Виктор Кувайцев и директор зоопарка Андрей Воскресенский обсудили возможность стилизованного оформления остановочного плавильного «Зоопарк» и пешеходного перехода поблизости.