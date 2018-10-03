EN
16:58:23 Среда, 3 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на базе зоопарка открыта ветеринарная клиника

14:54 | 03.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Ветеринарная клиника, обустроенная в отдельном здании на территории пензенского зоопарка, торжественно открыта в среду, 3 октября.

В Пензе на базе зоопарка открыта ветеринарная клиника

Фото: Penza-gorod.ru

В качестве почетного гостя церемонию посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который отметил, что открытие лечебницы для животных — значимое событие для города.

«Ветеринарный врач — одна из сложнейших профессий, в назначении которой заложен глубочайший смысл, ведь от здоровья животного зависит и здоровье человека. Уверен, клиника будет востребована среди жителей города и региона», — отметил он.

Виктор Кувайцев добавил также, что специалистов по направлению «Ветеринария» на сегодняшний день учат в том числе в Пензенском государственном аграрном университете.

«К появлению этой специальности Пензенская область в рамках развития аграрного сектора стремилась несколько лет, и логическим завершением стало то, что мы сегодня видим здесь студентов — будущих ветеринаров, готовых стать неотъемлемой частью этой благородной профессии», — сказал мэр.

Затем гости торжественного мероприятия получили возможность оценить помещения ветеринарной клиники.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после церемонии Виктор Кувайцев и директор зоопарка Андрей Воскресенский обсудили возможность стилизованного оформления остановочного плавильного «Зоопарк» и пешеходного перехода поблизости.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская «Лагуна-УОР» стартует в Кубке России по мини-футболу в ноябре В Пензе осенью планируется посадить 2,5 тыс. деревьев
В Пензе представили преимущества рефинансирования ипотечных кредитов в Сбербанке В Пензенской области на ремонт закрыт путепровод, проходящий над трассой М5
Торжества по случаю Дня учителя пройдут в Пензе 4 октября «МегаФон» при поддержке Mail.ru Group представил клиентам «Деловое облако»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама