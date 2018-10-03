Представители Университета прокуратуры РФ прочли лекции в Пензе Общество

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Представители Университета прокуратуры России — заведующий кафедрой общих проблем прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства и участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе Николай Карпов и профессор кафедры международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Александр Агутин — прочли лекции в Пензе в среду, 3 октября.

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По приглашению прокуратуры региона они выступили перед молодыми работниками надзорного ведомства.

Николай Карпов остановился на вопросах прокурорской этики, моральных и нравственных требованиях к сотрудникам ведомства.

Александр Агутин уделил внимание историческим аспектам и современным вопросам антикоррупционного законодательства, происхождению и проявлениям религиозного экстремизма, а также обозначил способы противодействия ему.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Пензенской области, в четверг, 4 октября, гости региона выступят с лекциями в Каменке.