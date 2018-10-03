Пензенские поисковики отправятся в Оренбург на окружной слет Общество

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Двадцать бойцов пензенского отряда «Поиск-вездеход» примут участие в пятом слете Приволжского федерального округа «Никто не забыт!», который пройдет в Оренбурге с 5 по 8 октября.

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Их отъезд из Пензы запланирован на вечер предстоящего четверга, 4 октября.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в рамках конкурсной программы молодые люди будут соревноваться в восьми дисциплинах, среди которых — ориентирование и топография, военная археология, архивно-поисковая деятельность, оказание первой медицинской помощи, военно-историческая викторина, вооружение, обмундирование и техника безопасности.

Также команды представят результаты экспедиций прошедшего полевого сезона.

Кроме того, поисковики примут участие в церемонии возложения цветов к вечному огню и выставке отрядов ПФО.