Дмитрий Матушкин назначен главой пензенского управления СКР Общество

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Президент России Владимир Путин назначил первого замглавы следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии полковника юстиции Дмитрия Матушкина руководителем СУ СКР по Пензенской области.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующий указ был подписан 2 октября, однако на официальном портале правовой информации и на сайте Кремля он пока не опубликован.

В пресс-службе СКР по региону данную информацию не подтвердили и не опровергли.

«В настоящее время исполняет обязанности [руководителя ведомства] Владимир Фомин», — сказали в пресс-службе.

Матушкин Дмитрий Михайлович родился в 1971 году в Удмуртии.

В 1992 году начал службу в органах прокуратуры. Работал следователем и старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Ижевска, старшим следователем и следователем по особо важным делам прокуратуры Удмуртии, заместителем прокуроров Октябрьского района и города Ижевска, начальником отдела по расследованию особо важных дел республиканской прокуратуры, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания следственного управления прокуратуры.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За заслуги», «Ветеран следственных органов».

Заслуженный юрист Удмуртской Республики.