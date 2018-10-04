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Дмитрий Матушкин назначен главой пензенского управления СКР

10:53 | 04.10.2018 | Общество

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Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Президент России Владимир Путин назначил первого замглавы следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии полковника юстиции Дмитрия Матушкина руководителем СУ СКР по Пензенской области.

Дмитрий Матушкин назначен главой пензенского управления СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующий указ был подписан 2 октября, однако на официальном портале правовой информации и на сайте Кремля он пока не опубликован.

В пресс-службе СКР по региону данную информацию не подтвердили и не опровергли.

«В настоящее время исполняет обязанности [руководителя ведомства] Владимир Фомин», — сказали в пресс-службе.

Матушкин Дмитрий Михайлович родился в 1971 году в Удмуртии.

В 1992 году начал службу в органах прокуратуры. Работал следователем и старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Ижевска, старшим следователем и следователем по особо важным делам прокуратуры Удмуртии, заместителем прокуроров Октябрьского района и города Ижевска, начальником отдела по расследованию особо важных дел республиканской прокуратуры, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания следственного управления прокуратуры.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За заслуги», «Ветеран следственных органов».

Заслуженный юрист Удмуртской Республики.

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