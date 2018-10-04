Утверждена программа окружного слета студотрядов, который впервые пройдет в Пензе
Печать
Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Около 30 мероприятий на разных площадках включено в программу восьмого слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа, который впервые пройдет в Пензенской области с 6 по 8 октября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, старт мероприятию будет дан в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Там будет организована выставка достижений студенческих отрядов ПФО и пензенской молодежи.
В 12.30 состоится церемония открытия.
Затем участники переместятся в гостиницу «Чистые пруды» в Рамзае. Там состоится квест-игра «Ценности РСО», фестиваль отрядной песни «Отголоски целинного лета», презентация международного кинофестиваля «Лампа» и лекция Анны Киселевой из Екатеринбурга о гибких навыках.
Также запланировано проведение этапа тестирования конкурсов профессионального мастерства и консультация участников.
На следующий день в зале заседаний правительства Пензенской области состоится совещание командиров и комиссаров региональных отделений «Российских студенческих отрядов».
Кроме того, на разных площадках в зависимости от специализации пройдут испытания конкурса профмастерства среди проводников, вожатых, строителей и представителей сервисных отрядов.
Параллельно с этим в доме молодежи запланирован образовательный блок. Александр Михайлов из Ижевска представит лекцию «Акселерация проектов как способ активизации проектной деятельности в молодежной среде», Марина Ливинская проведет мастер-класс «Свобода говорить». Также своими знаниями поделится педагог Евгений Шелковой.
На площади перед учреждением будет развернут центр по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В медицинском институте ПГУ обсудят перспективы развития студенческих медицинских отрядов.
С 17.00 в филармонии состоится презентация национальных автономий Пензенской области и встречи с ветеранами отрядного движения. На 18.00 запланировано закрытие слета.