Утверждена программа окружного слета студотрядов, который впервые пройдет в Пензе Общество

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Около 30 мероприятий на разных площадках включено в программу восьмого слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа, который впервые пройдет в Пензенской области с 6 по 8 октября.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, старт мероприятию будет дан в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Там будет организована выставка достижений студенческих отрядов ПФО и пензенской молодежи.

В 12.30 состоится церемония открытия.

Затем участники переместятся в гостиницу «Чистые пруды» в Рамзае. Там состоится квест-игра «Ценности РСО», фестиваль отрядной песни «Отголоски целинного лета», презентация международного кинофестиваля «Лампа» и лекция Анны Киселевой из Екатеринбурга о гибких навыках.

Также запланировано проведение этапа тестирования конкурсов профессионального мастерства и консультация участников.

На следующий день в зале заседаний правительства Пензенской области состоится совещание командиров и комиссаров региональных отделений «Российских студенческих отрядов».

Кроме того, на разных площадках в зависимости от специализации пройдут испытания конкурса профмастерства среди проводников, вожатых, строителей и представителей сервисных отрядов.

Параллельно с этим в доме молодежи запланирован образовательный блок. Александр Михайлов из Ижевска представит лекцию «Акселерация проектов как способ активизации проектной деятельности в молодежной среде», Марина Ливинская проведет мастер-класс «Свобода говорить». Также своими знаниями поделится педагог Евгений Шелковой.

На площади перед учреждением будет развернут центр по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В медицинском институте ПГУ обсудят перспективы развития студенческих медицинских отрядов.

С 17.00 в филармонии состоится презентация национальных автономий Пензенской области и встречи с ветеранами отрядного движения. На 18.00 запланировано закрытие слета.