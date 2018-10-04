Пензенским спасателям переданы новые спецавтомобили и судно на воздушной подушке Общество

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил спасателям ключи от трех спецавтомобилей и судна на воздушной подушке в ходе церемонии, состоявшейся на Юбилейной площади в Пензе в День гражданской обороны МЧС России, 4 октября.

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Две машины выполнены на базе «ГАЗелей». При этом одна из них представляет собой мобильный комплекс, в состав которого входит квадрокоптер. Этот автомобиль, в отличие от остальных транспортных средств, приобретен за счет федерального, а не регионального бюджета.

Пятиместное судно на воздушной подушке «Славир 5» предназначено для оперативной доставки спасателей и спецоборудования в труднодоступные места, эвакуации пострадавших и обеспечения водолазных спусков.

Также материально-техническую базу пополнил пожарный автомобиль на базе «КамАЗа».

В ходе торжественного мероприятия за достигнутые успехи благодарственными письмами награждены начальник ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Сергей Акулов, главные специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Ашот Григорьев и Роман Огольцов.

Также отмечены старший пожарный спасатель ПСЧ №50 Михаил Лоскутов, помощник главы администрации Колышлейского района по безопасности и делам ГО и ЧС Вадим Балясников и главный специалист администрации Неверкинского района Александр Омутов.

Помимо этого, благодарственные письма получили ведущий специалист управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кузнецка Марат Латипов и специалист по охране труда ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №2» Владимир Степанушкин.