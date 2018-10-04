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Название аэропорта Пензы предлагается дополнить именем выдающегося соотечественника

18:22 | 04.10.2018 | Общество

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Москва, 4 октября 2018. PenzaNews. Названия ряда аэропортов, в том числе расположенного в Пензе, предлагается дополнить именами выдающихся соотечественников. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе круглого стола, посвященного началу масштабного проекта «Великие имена России», состоявшегося в Москве в четверг, 4 октября.

Название аэропорта Пензы предлагается дополнить именем выдающегося соотечественника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, всего по итогам общероссийского конкурса планируется дополнить официальные наименования 45 аэропортов.

«Это очень хорошая идея использовать ворота в нашу страну для пропаганды и популяризации истории и культуры России», — отметил министр.

Вместе с тем, по мнению Владимира Мединского, важно придерживаться нескольких принципов, например, не обсуждать имена политиков последних 100 лет, поскольку споры об их значении в истории страны снизят значимость проекта.

Он также предложил несколько вариантов для рассмотрения, например, назвать аэропорт в Пятигорске или Пензе именем поэта Михаила Лермонтова.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры РФ, проект «Великие имена России» инициирован Общественной палатой страны, которая займется его координацией. Поддержку ему окажут Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности и Российское военно-историческое общество.

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