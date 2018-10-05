Иван Белозерцев завел аккаунт в Instagram Общество

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев завел аккаунт в социальной сети Instagram.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первая запись в нем сделана в пятницу, 5 октября. Глава региона разместил фотографию своей учительницы Антонины Скуридиной.

«У каждого из нас есть свой, тот самый учитель, который оставил в душе большой след. У меня было много замечательных педагогов, но Антонина Федоровна Скуридина — тот самый. Учитель русского языка и литературы в родном Бараново Орловской области. Не забудьте поздравить своих наставников, они этого достойны», — прокомментировал он снимок.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина подтвердила, что данный аккаунт является официальным.

По ее словам, вести его Иван Белозерцев будет лично.