Скончалась бывший директор пензенского госархива Татьяна Евневич Общество

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Бывший директор ГБУ «Государственный архив Пензенской области» Татьяна Евневич, возглавлявшая его на протяжении 25 лет, скончалась после продолжительной болезни в минувший четверг, 4 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета по делам архивов региона.

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«Вся ее жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Она всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только словом, но и делом», — отмечается в тексте.

Коллективы комитета и госархива выразили соболезнования родным и близким Татьяны Евневич.

Дата и место церемонии прощания пока не сообщаются.