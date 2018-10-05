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Церемония прощания с Татьяной Евневич пройдет в Заречном 6 октября

14:47 | 05.10.2018 | Общество

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим директором государственного архива Пензенской области Татьяной Евневич, скончавшейся после тяжелой продолжительной болезни, пройдет в ритуальном зале на улице Коммунальной в Заречном в предстоящую субботу, 6 октября.

Церемония прощания с Татьяной Евневич пройдет в Заречном 6 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте госархива, траурная церемония начнется в 11.00.

Коллектив учреждения выразил свои соболезнования родным и близким покойной.

Евневич Татьяна Алексеевна была направлена на работу в пензенский областной архив в 1978 году после окончания Московского государственного историко-архивного института.

Трудилась в учреждении в качестве старшего архивиста, старшего научного сотрудника, ведущего научного работника отдела ведомственных архивов, заместителя директора по основной деятельности.

С декабря 1991 года по декабрь 2016-го являлась директором государственного архива Пензенской области.

Татьяна Евневич принимала участие в подготовке различных краеведческих изданий, теле- и радиопередач, проведении конференций.

Была автором ряда статей в журналах и газетах. В 2002 году была опубликована ее работа «Финансы — главный рычаг стабилизации общества: из истории финансовых органов Пензенской области».

Являлась одним из авторов «Пензенской энциклопедии».

4 октября 2018 года ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

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