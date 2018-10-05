Пензенский центр трудовой миграции решено переименовать
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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Центр трудовой миграции», учредителем которого является Минтруд Пензенской области, решено переименовать в ГКУ «Центр организации социальной поддержки и трудовой миграции».
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Как отмечается в соответствующем постановлении регионального правительства, задачами переименованного учреждения будут: организация работы по ежемесячному обмену информацией с ресурсоснабжающими компаниями по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, отработка алгоритмов расчета льгот по ЖКУ, проведение экспертизы новых версий автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения», а также содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности.
Кроме того, учреждение будет осуществлять деятельность по приему заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказывать содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за этим документом.
Постановлением установлена предельная штатная численность центра — 22,5 единицы.
Минтруду региона предписано внести необходимые изменения в учредительные документы.