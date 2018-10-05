EN
18:52:45 Пятница, 5 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский центр трудовой миграции решено переименовать

15:12 | 05.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Центр трудовой миграции», учредителем которого является Минтруд Пензенской области, решено переименовать в ГКУ «Центр организации социальной поддержки и трудовой миграции».

Пензенский центр трудовой миграции решено переименовать

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в соответствующем постановлении регионального правительства, задачами переименованного учреждения будут: организация работы по ежемесячному обмену информацией с ресурсоснабжающими компаниями по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, отработка алгоритмов расчета льгот по ЖКУ, проведение экспертизы новых версий автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения», а также содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности.

Кроме того, учреждение будет осуществлять деятельность по приему заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказывать содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за этим документом.

Постановлением установлена предельная штатная численность центра — 22,5 единицы.

Минтруду региона предписано внести необходимые изменения в учредительные документы.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе на светофоре столкнулись три машины С пересечения улиц Мира и Окружной в Пензе убрали незаконную рекламу «Рисана»
В Пензе шесть человек сдали кровь для включения в регистр доноров костного мозга Кандидатура Вячеслава Космачева предложена на пост главы реготделения ВСМС
В ночь на 7 октября закроют переезд на улице Аустрина в Пензе Житель Колышлейского района осужден за убийство гостя и расчленение трупа
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама