В ночь на 7 октября закроют переезд на улице Аустрина в Пензе Общество

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе будет закрыт с 21.00 субботы, 6 октября, до 6.00 следующего дня в связи с ремонтом проезжей части в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Представители подрядной организации совместно со специалистами АО «ВолгаУралТранс» будут проводить замену конструктивных элементов переезда и укладывать резинокордовый настил.

Автомобилистам предложено в качестве альтернативы использовать улицу Звездную.

Вместе с тем администрация Пензы рекомендует выбирать данный маршрут только при острой необходимости из-за расположения и состояния объездных путей, а также призывает представителей бизнес-сферы ограничить передвижение большегрузных машин на этом участке.