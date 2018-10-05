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В ночь на 7 октября закроют переезд на улице Аустрина в Пензе

16:59 | 05.10.2018 | Общество

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе будет закрыт с 21.00 субботы, 6 октября, до 6.00 следующего дня в связи с ремонтом проезжей части в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ночь на 7 октября закроют переезд на улице Аустрина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представители подрядной организации совместно со специалистами АО «ВолгаУралТранс» будут проводить замену конструктивных элементов переезда и укладывать резинокордовый настил.

Автомобилистам предложено в качестве альтернативы использовать улицу Звездную.

Вместе с тем администрация Пензы рекомендует выбирать данный маршрут только при острой необходимости из-за расположения и состояния объездных путей, а также призывает представителей бизнес-сферы ограничить передвижение большегрузных машин на этом участке.

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