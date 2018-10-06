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В Пензе продлено соглашение, направленное на развитие предприятий и бизнеса

10:34 | 06.10.2018 | Общество

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Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Соглашение о социальном партнерстве между правительством Пензенской области, региональной федерацией профсоюзов и объединениями работодателей, подписанное ранее на 2015–2018 годы, продлено до 2021-го.

В Пензе продлено соглашение, направленное на развитие предприятий и бизнеса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документ затрагивает вопросы регулирования трудовых и связанных с ними экономических отношений, совместных действий по реализации принципов социального партнерства на региональном уровне, учитывает новые сложившиеся экономические условия.

Он является составной частью коллективно-договорного процесса и будет служить основой для разработки и заключения отраслевых и территориальных соглашений, коллективных договоров на предприятиях и в организациях Пензенской области на ближайшие годы, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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