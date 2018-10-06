В Чемодановке открыта площадка для отдыха стоимостью 6 млн. рублей Общество

Чемодановка, 6 октября 2018. PenzaNews. Многофункциональная площадка для отдыха, создание которой обошлось в общей сложности в 6 млн. рублей, открыта в микрорайоне частной застройки Светлая поляна в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области в субботу, 6 октября.

Фото: Pnzreg.ru

На нее были направлены личные средства граждан, финансовая помощь представителей бизнеса, а также деньги, выделенные из регионального бюджета.

В ходе торжественного открытия губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что из бюджета региона в 2019 году будет выделен 1 млн. рублей на завершение благоустройства данного комплекса, в частности, на оборудование игровых зон безопасным покрытием.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2016 году жители собственными силами и на свои деньги установили детское игровое оборудование, разместили клумбы, посадили деревья и кустарники.

Затем инициативная группа обратилась на прием к главе региона с просьбой о выделении средств для дальнейшего благоустройства.

В 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на территории установлена многофункциональная спортивная площадка с тренажерами. Кроме того, заасфальтированы дорожки, установлены трибуны.