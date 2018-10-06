Пензенские поисковики участвуют в слете в Оренбурге Общество

Оренбург, 6 октября 2018. PenzaNews. 20 участников пензенского поискового отряда «Поиск-Вездеход» под руководством Ларисы Казаковой представляют регион в Оренбурге на пятом слете «Никто не забыт», который проводится под патронажем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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Он объединил около 300 представителей поисковых отрядов из 14 регионов.

Участникам предстоит провести презентацию своей деятельности и представить экспозицию по итогам полевого сезона. Кроме того, они покажут навыки ориентирования на местности и оказания первой медицинской помощи.

Одним из итоговых мероприятий слета станет круглый стол «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в тыловых регионах», сообщает пресс-служба полпреда.