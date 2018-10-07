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Новая аллея заложена в Заре по инициативе многодетных семей

12:36 | 07.10.2018 | Общество

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Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Новая аллея заложена в районе улицы Счастливой в Пензе по инициативе многодетных семей.

Новая аллея заложена в Заре по инициативе многодетных семей

Фото: Penza-gorod.ru

Предварительно был разработан эскиз. Представители власти помогли решить организационные вопросы и обеспечить активистов посадочным материалом.

Непосредственное участие в акции принял мэр Виктор Кувайцев.

«Мы всегда приветствуем активных граждан, которые выражают желание заботиться и благоустраивать свой микрорайон, а поддержка многодетных семей для власти является особой задачей. Мы с большим уважением относимся к таким семьям, желаем, чтобы все у них складывалось благополучно», — отметил глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время посадки деревьев местные жители попросили мэра оказать содействие в решении вопроса об отсыпке дороги на улице Барышникова.

После осмотра данного участка Виктор Кувайцев поручил главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову координировать эту работу, чтобы уже 8 октября она была выполнена.

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