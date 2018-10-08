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В Пензе завершил работу VIII окружной слет студотрядов

10:24 | 08.10.2018 | Общество

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Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. VIII слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа завершил свою работу в Пензе.

В Пензе завершил работу VIII окружной слет студотрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония закрытия мероприятия, которое проводилось в городе впервые, состоялась в пензенской областной филармонии вечером в минувшее воскресенье, 7 октября.

Обращаясь к молодым людям, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил их за активность и стремление делать жизнь лучше, а также отметил важность поддержки добровольческих инициатив.

«Мы, наверное, создадим отдельную программу, выделим финансирование для того, чтобы поддержать тех студентов, которые будут трудиться в летний период», — сказал глава региона.

В ходе церемонии Ивану Белозерцеву был вручен почетный знак «За активную работу в студенческих отрядах».

Также на мероприятии была заложена новая традиция — представители пензенских студотрядов передали в окружной штаб символическую бойцовку со значком VIII слета, которая впоследствии перейдет к организатору следующего мероприятия.

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