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В Пензенской области объявлен конкурс на лучший слоган о регионе

15:24 | 08.10.2018 | Общество

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Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Конкурс слоганов, посвященный предстоящему 80-летию Пензенской области, объявлен среди жителей региона в возрасте от 6 до 17 лет.

В Пензенской области объявлен конкурс на лучший слоган о регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, каждый участник может прислать не более трех вариантов в срок до 22 октября.

Слоган должен представлять собой лозунг или девиз, содержащий сжатую, простую и эффектную формулировку основной информации о Пензенской области, а также отражать значение для автора традиций и обычаев родного края. При этом в нем должно быть не более семи слов.

Жюри в срок до 25 октября оценит предложенные работы в трех возрастных категориях по соответствию содержания слогана заявленной теме, запоминаемости, воспроизводимости и культуре оформления.

Заявки принимаются в областном центре развития творчества детей и юношества и по электронной почте.

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