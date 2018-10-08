В Пензенской области объявлен конкурс на лучший слоган о регионе

Согласно положению, каждый участник может прислать не более трех вариантов в срок до 22 октября.
Слоган должен представлять собой лозунг или девиз, содержащий сжатую, простую и эффектную формулировку основной информации о Пензенской области, а также отражать значение для автора традиций и обычаев родного края. При этом в нем должно быть не более семи слов.
Жюри в срок до 25 октября оценит предложенные работы в трех возрастных категориях по соответствию содержания слогана заявленной теме, запоминаемости, воспроизводимости и культуре оформления.
Заявки принимаются в областном центре развития творчества детей и юношества и по электронной почте.
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