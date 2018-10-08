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Пензенские поисковики отмечены на окружном слете

18:13 | 08.10.2018 | Общество

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Оренбург, 8 октября 2018. PenzaNews. Представители Пензенской области заняли второе место по итогам конкурсной части слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который завершил свою работу в Оренбурге в понедельник, 8 октября.

Пензенские поисковики отмечены на окружном слете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первые места они заняли в отдельных состязаниях — «Презентация поискового отряда», «Военно-историческая викторина» и «Экспозиция по итогам полевого сезона».

Также пензенцы вошли в число призеров в номинации «Вместе» и в оказании первой медицинской помощи.

В качестве лучших воспитанников отмечены Дарья Казакова и Вадим Матюшин.

Кроме того, за третье место в конкурсе «Лучший военно-патриотический клуб» пензенский «Вымпел» награжден сертификатом на 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО.

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