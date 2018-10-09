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В Пензенской области мужчина из-за долга попытался убедить приставов, что продал машину

08:06 | 09.10.2018 | Общество

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Житель Пензенской области, задолжавший товарищу 215 тыс. рублей, попытался убедить приставов, что продал машину, чтобы избежать наложения на нее ареста. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

В Пензенской области мужчина из-за долга попытался убедить приставов, что продал машину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По адресу регистрации должник не проживал. Мерами розыска был установлен адрес фактического проживания семьи мужчины, номер его мобильного телефона, а также зарегистрированного за ним автомобиля «Chevrolet Cruze». Телефонный разговор с должником был окончен словами: «Машина продана, и вы никогда ее не найдете!» — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что после этого были проверены знакомые и родственники должника.

«Было установлено, что автомобилем управляет знакомая супруги мужчины. Сотрудники выехали по месту ее работы, где на стоянке и был найден разыскиваемый транспорт. Пристав произвел арест иномарки, изъял ее и передал на ответственное хранение взыскателю», — добавила Яна Загребельная.

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