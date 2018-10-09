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В Сурске будет открыта мемориальная доска Михаилу Плотникову

08:43 | 09.10.2018 | Общество

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Торжественное открытие мемориальной доски полному кавалеру Георгиевского креста Михаилу Плотникову состоится на его малой родине в Сурске Городищенского района Пензенской области в предстоящую среду, 10 октября. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

В Сурске будет открыта мемориальная доска Михаилу Плотникову. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что она станет первой открытой в рамках проекта, инициированного ассоциацией историко-культурных общественных организаций Пензенской области, региональными отделениями Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества и общественной организации «Боевое братство».

«В ноябре 2018 года планируется установить мемориальную доску, посвященную полному георгиевскому кавалеру Максиму Ильичу Ефимову, уроженцу села Лещиново, участнику Русско-Японской и Первой мировой войн», — написал Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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