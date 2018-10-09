Сотрудник пензенского спецназа заслужил право носить краповый берет Общество

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Инструктор отдела специального назначения «Фобос» управления ФСИН РФ по Пензенской области, фамилию которого в пресс-службе ведомства по объективным причинам не называют, заслужил право носить краповый берет по итогам всероссийских квалификационных испытаний, прошедших в Мордовии.

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Всего на них прибыли 56 бойцов из 34 регионов.

По итогам входного контроля, который включал в себя бег на 5 км, подтягивание на перекладине и выполнение комплекса спецупражнений, непосредственно к квалификационным испытаниям были допущены 53 человека.

Бойцы совершили марш-бросок с последующим преодолением специальной полосы препятствий в экстремальных условиях. Они штурмовали высотное здание, выполняли комплекс упражнений и участвовали в поединках по рукопашному бою.

Во время марш-броска производился внезапный «обстрел» условным противником, осуществлялось преодоление водной преграды и участка заражения отравляющими веществами, а также завалов и болотистой местности.

В итоге до финального испытания дошли лишь восемь человек, в том числе инструктор из Пензы.

«Мы горды тем, что сотруднику из нашего управления удалось с достоинством преодолеть все серьезнейшие испытания», — прокомментировал начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, отличившийся сотрудник служит в УФСИН с 2009 года, в этом году он в третий раз проходил все испытания.