Утренние авиарейсы из Пензы в Москву вместо S7 будет выполнять «РусЛайн» Общество

Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Авиакомпания «РусЛайн» будет выполнять утренние рейсы из Пензы в Москву вместо S7 после перехода на зимнее расписание — с 29 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, самолеты будут отправляться из Пензы не в 6.05, а в 6.40, а прибывать не в Домодедово, а во Внуково, при этом обратный рейс назначен на 21.30.

Юрий Осколков уточнил, что общее число рейсов не изменится, поскольку компании «поменяются» друг с другом и в обеденное время, однако будет скорректировано время других полетов.

«В 8.25 из Домодедово авиакомпания S7 на Embraer E-170 выполняет рейс до Пензы, из Пензы вылетает в 10.30 обратно в Москву. S7 примерно в 12.30 начинает выполнять рейс из Домодедово в сторону Пензы, […] из Пензы — в 14.25. Вечерний рейс авиакомпания S7 выполняет в 17.30 из Домодедово, из Пензы — в 18.50», — сказал руководитель аэропорта.

Он добавил, что такое расписание будет действовать до 20-х чисел марта 2019 года.

Юрий Осколков также обратил внимание на то, что в ходе переговоров с руководством компании S7, состоявшихся в Москве 4 октября, было решено в период новогодних каникул сохранить все полеты.

Кроме того, по его словам, сейчас прорабатывается летнее расписание на будущий год, при этом достигнут ряд предварительных договоренностей.

«В летнее расписание будет добавлен с марта Санкт-Петербург — [есть] договоренность с «РусЛайном». В южном направлении май–июнь — начало полетов. С S7 мы договорились, что еще один рейс [в Москву] будет открываться на Пензу, четвертый: […] тот рейс, который вводится на зимнее расписание в дневной период в 14.25, останется, а в летнее расписание вернется утренний рейс S7», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в итоге летом 2019 года планируется организовать два утренних рейса в столицу.

Согласно сведениям на сайте «РусЛайна», на утренних и вечерних рейсах будет использоваться самолет CRJ-100/200 вместимостью 50 человек. Компания S7, которая выполняет эти полеты до 25 октября включительно, обслуживает направление с помощью воздушного судна Embraer E-170. В нем могут разместиться 78 пассажиров.