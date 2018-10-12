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В Пензенской области стартовал новый оздоровительный проект «Формула жизни»

08:59 | 12.10.2018 | Общество

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Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Новый межведомственный проект «Формула жизни», направленный на оздоровление взрослого населения, запущен в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал новый оздоровительный проект «Формула жизни». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его участниками стали люди, отобранные по итогам диспансеризации, которые неравнодушны к своему здоровью, готовы следовать советам специалистов, соблюдать правильное питание и вести активный образ жизни.

Первым к проекту подключился Пачелмский район, где 83 человека на начальном этапе прошли мастер-классы от кардиолога, эндокринолога и диетолога.

Они узнали, как правильно измерять артериальное давление, следить за уровнем глюкозы в крови и грамотно подобрать рацион.

Результаты будут проанализированы через два месяца.

Пачелмцы, достигшие лучших результатов, получат пожизненный бесплатный абонемент в бассейн или спортзал.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, планируется, что в перспективе в этот проект будут вовлечены все районы области.

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