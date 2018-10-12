EN
17:22:03 Пятница, 12 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе предложено 95 площадок для организации елочных базаров

13:25 | 12.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. 95 площадок предложено в Пензе субъектам малого и среднего предпринимательства для размещения елочных базаров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе предложено 95 площадок для организации елочных базаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии уточнили, что аукционы на право заключения соответствующих договоров состоятся 17 и 24 октября по Октябрьскому и Железнодорожному, а также по Ленинскому и Первомайскому районам соответственно.

«Начальная цена за право размещения одного елочного базара составляет 6 тыс. 592 рубля, сумма задатка — 3 тыс. 296 рублей, шаг аукциона — 329 рублей 60 копеек», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии добавили, что под каждый елочный базар будет предоставлена территория площадью 50 кв. метров.

Загрузка...
Читайте также
К 9 годам колонии за убийство приговорен мужчина, затолкавший ветку незнакомцу в глотку В Пензенской области производители мяса и торговцы оштрафованы на 1,2 млн. рублей
Прокуратура помогла вернуть горячую воду в дом на улице Рахманинова в Пензе Двое жителей Сызрани подозреваются в краже конфет и спиртного в Кузнецке
Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого на проспекте Победы в Пензе Банк «Кузнецкий» запустил мобильное приложение для бизнеса для устройств на iOS
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама