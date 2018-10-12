В Пензе предложено 95 площадок для организации елочных базаров Общество

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. 95 площадок предложено в Пензе субъектам малого и среднего предпринимательства для размещения елочных базаров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В мэрии уточнили, что аукционы на право заключения соответствующих договоров состоятся 17 и 24 октября по Октябрьскому и Железнодорожному, а также по Ленинскому и Первомайскому районам соответственно.

«Начальная цена за право размещения одного елочного базара составляет 6 тыс. 592 рубля, сумма задатка — 3 тыс. 296 рублей, шаг аукциона — 329 рублей 60 копеек», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии добавили, что под каждый елочный базар будет предоставлена территория площадью 50 кв. метров.