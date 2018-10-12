Мэрия Пензы объявила грантовый конкурс среди НКО Общество

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Администрация Пензы проведет городской конкурс проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), по результатам которого будут распределены гранты в размере до 300 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Согласно тексту документа, прием заявок будет осуществляться с 15 октября по 13 ноября включительно.

Как поясняется на сайте городской администрации, проект должен быть реализован на условиях софинансирования, при этом от НКО требуется вложить не менее 5% средств от суммы гранта.

Всего в 2018 году на предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в бюджете Пензы предусмотрены ассигнования в размере 1,5 млн. рублей.