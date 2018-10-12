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Мэрия Пензы объявила грантовый конкурс среди НКО

18:15 | 12.10.2018 | Общество

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Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Администрация Пензы проведет городской конкурс проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), по результатам которого будут распределены гранты в размере до 300 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

Мэрия Пензы объявила грантовый конкурс среди НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, прием заявок будет осуществляться с 15 октября по 13 ноября включительно.

Как поясняется на сайте городской администрации, проект должен быть реализован на условиях софинансирования, при этом от НКО требуется вложить не менее 5% средств от суммы гранта.

Всего в 2018 году на предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в бюджете Пензы предусмотрены ассигнования в размере 1,5 млн. рублей.

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