В Пензе представителям бизнеса рекомендовано следовать концепции новогоднего оформления Общество

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Подготовка к Новому году стала одной из главных тем совещания с представителями торговых, развлекательных центров и предприятий общественного питания, состоявшегося в администрации Пензы в пятницу, 12 октября.

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В ходе него вице-мэр Юрий Ильин довел до присутствующих информацию, касающуюся уборки прилегающих территорий в зимний период.

В частности, он напомнил, что сгребать и подметать снег на тротуарах в дневное время необходимо сразу после начала снегопада, а полностью территории должны быть убраны не позднее чем через два часа после его окончания.

В свою очередь заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко и начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк пояснили, что подготовлено постановление об организации торгового обслуживания в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники.

Кроме того, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии – главный архитектор Пензы Сергей Петров ознакомил представителей бизнеса с разработанной концепцией оформления центральных улиц, фасадов и витрин.

Собравшимся было рекомендовано учитывать ее, в том числе при размещении малых архитектурных форм и световых элементов, сообщает пресс-служба мэрии.