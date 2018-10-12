В Пензе отметили 100-летие со дня образования штабных подразделений в системе МВД Общество

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня образования штабных подразделений, состоялось в управлении МВД России по Пензенской области в пятницу, 12 октября.

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В мероприятии приняли участие сотрудники штаба аппарата областного управления, городских и районных подразделений, а также ветераны ведомства.

Обращаясь к собравшимся, врио начальника регионального УМВД Вадим Ковтун отметил особую значимость данного подразделения для всего министерства.

Проводя аналогию с человеческим организмом, он сравнил штаб с мозгом, подчеркнув, что от него «зависит все».

По словам Вадима Ковтуна, в этом подразделении работают профессионалы, способные грамотно скоординировать работу коллег и с уважением относящиеся к наработкам своих предшественников.

«За длительное время — 100 лет — из поколения в поколение передавался опыт, […] и мне сейчас приятно смотреть, что в этих рядах сидят ветераны», — сказал он.

В свою очередь начальник штаба УМВД России по Пензенской области Олег Лемтюгов пожелал коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессионального роста.

«А мы, центральный аппарат штаба, постараемся сделать так, чтобы наше управление работало более эффективно на благо всей Пензенской области», — заверил он.

В ходе торжественного собрания ветеранам штабных подразделений были вручены юбилейные медали и ценные подарки.