EN
22:06:43 Пятница, 12 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе отметили 100-летие со дня образования штабных подразделений в системе МВД

19:31 | 12.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня образования штабных подразделений, состоялось в управлении МВД России по Пензенской области в пятницу, 12 октября.

В Пензе отметили 100-летие со дня образования штабных подразделений в системе МВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии приняли участие сотрудники штаба аппарата областного управления, городских и районных подразделений, а также ветераны ведомства.

Обращаясь к собравшимся, врио начальника регионального УМВД Вадим Ковтун отметил особую значимость данного подразделения для всего министерства.

Проводя аналогию с человеческим организмом, он сравнил штаб с мозгом, подчеркнув, что от него «зависит все».

По словам Вадима Ковтуна, в этом подразделении работают профессионалы, способные грамотно скоординировать работу коллег и с уважением относящиеся к наработкам своих предшественников.

«За длительное время — 100 лет — из поколения в поколение передавался опыт, […] и мне сейчас приятно смотреть, что в этих рядах сидят ветераны», — сказал он.

В свою очередь начальник штаба УМВД России по Пензенской области Олег Лемтюгов пожелал коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессионального роста.

«А мы, центральный аппарат штаба, постараемся сделать так, чтобы наше управление работало более эффективно на благо всей Пензенской области», — заверил он.

В ходе торжественного собрания ветеранам штабных подразделений были вручены юбилейные медали и ценные подарки.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе представителям бизнеса рекомендовано следовать концепции новогоднего оформления В Пензе будут организованы бесплатные курсы японского языка
К 9 годам колонии за убийство приговорен мужчина, затолкавший ветку незнакомцу в глотку В Пензенской области производители мяса и торговцы оштрафованы на 1,2 млн. рублей
Прокуратура помогла вернуть горячую воду в дом на улице Рахманинова в Пензе Двое жителей Сызрани подозреваются в краже конфет и спиртного в Кузнецке
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама