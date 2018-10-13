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В Пензе воспитанникам детсадов и студентам расскажут о правильном питании

09:51 | 13.10.2018 | Общество

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Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники пензенского областного центра медицинской профилактики проведут для воспитанников детсадов и студентов просветительские акции, в рамках которых расскажут о правилах здорового питания.

В Пензе воспитанникам детсадов и студентам расскажут о правильном питании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На уроках под общим названием «Азбука здорового питания» воспитанникам подготовительных групп детских садов №19, №141 и его филиала №1 в доступной форме объяснят, в частности, почему полезны овощи и фрукты и зачем в обед нужно есть суп.

Также участниками просветительских мероприятий станут студенты, входящие в группу риска в связи с частыми нарушениями режима питания и употреблением фастфуда.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова отметила, что рацион питания большинства современных людей не сбалансирован.

«В нем не достаточно растительных и животных белков, полезных пищевых волокон, витаминов и минералов, зато имеет место переизбыток жиров, особенно животного происхождения, холестерина, сахара. Все это приводит к появлению избыточного веса и ожирения», — цитирует ее пресс-служба регионального Минздрава.

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