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В пензенской Заре высадят аллею, посвященную Андрею Степанову

11:50 | 13.10.2018 | Общество

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Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. Памятная аллея, посвященная заслуженному лесоводу России Андрею Степанову, будет высажена в микрорайоне Заря города Пензы в предстоящую пятницу, 19 октября.

В пензенской Заре высадят аллею, посвященную Андрею Степанову. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В этот день древесно-кустарниковую растительность планируется разместить на площади около 2 га.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, свою трудовую деятельность Андрей Степанов начал в 1952 году с должности мастера лесного хозяйства Красного лесничества Воронцовского лесхоза Воронежской области.

С 1962 года работал в сфере лесного хозяйства Пензенской области в должностях инженера лесного хозяйства отдела лесовосстановления, заместителя начальника отдела лесного хозяйства, охраны и защиты леса, начальника отдела лесного хозяйства, начальника отдела госконтроля министерства.

Под его руководством создан музей леса региона, в котором он проводил экскурсии для школьников.

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