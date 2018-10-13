Около «Золотой шайбы» в Пензе посадили деревья Общество

Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. Деревья посажены в рамках месячника по благоустройству в микрорайоне ГПЗ-24 возле спортивного комплекса «Золотая шайба» в Пензе в субботу, 13 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

В числе участников мероприятия были неравнодушные жители и представители объектов образования. Также участие в экологической акции принял мэр Виктор Кувайцев.

Комментируя мероприятие, он отметил, что важно не просто создать зеленую зону, но и обеспечить за ней должный уход.

«Уверен, жители микрорайона сделают для этого все необходимое, будут поддерживать чистоту и порядок на территории», — сказал глава городской администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за осень 2018 года в Железнодорожном районе Пензы высажено 355 деревьев — липы, березы, рябины и клены.