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В Пензенской области мать двоих детей арестована за неуплату алиментов

17:07 | 13.10.2018 | Общество

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Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. 12 суток административного ареста назначено женщине 1988 года рождения за неуплату алиментов ее двоим детям в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

В Пензенской области мать двоих детей арестована за неуплату алиментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В кузнецком межрайонном отделе судебных приставов управления ФССП России по Пензенской области на принудительном исполнении находится производство в отношении женщины, которая обязана выплачивать алименты сыну 2006 года рождения и дочери 2009 года рождения», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, мать двоих детей за неуплату средств на их содержание уже дважды привлекалась к уголовной ответственности, однако обязательные работы, назначенные судом в виде наказания, не отрабатывала, скрываясь от судебных приставов.

«В начале октября она была принудительно доставлена в отдел, и в отношении нее были составлены административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Решение суда — 12 суток административного ареста», — добавила Яна Загребельная.

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