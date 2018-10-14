Пензенская прокуратура выявила нарушения при проверке сведений о доходах госслужащих Общество

Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. Многочисленные нарушения требований федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» выявлены в результате проверки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных сотрудниками управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в кадровую службу.

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«Например, в справках одной из государственных служащих в отношении себя и супруга указаны различные источники средств, за счет которых совершена сделка по приобретению недвижимого имущества. В одном из документов они не покрывают всей суммы сделки. Эти нарушения остались без внимания кадровой службы государственного органа», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что также некоторые сотрудники не указали транспорт, зарегистрированный в органах ГИБДД и Госжилстройтехинспекции Пензенской области, и счета, открытые в банках.

«Кроме того, в ходе проверки установлен факт несвоевременного исполнения ведомственного плана противодействия коррупции. По результатам проверки прокурором области [Натальей Канцеровой] начальнику управления по регулированию тарифов и энергосбережению региона [Наталье Клак] внесено представление, которое находится на рассмотрении», — добавила собеседница агентства.