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Активисты расчистили территорию около усадьбы XVIII века в Зубрилово

09:54 | 15.10.2018 | Общество

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Тамала, 15 октября 2018. PenzaNews. Более 20 человек приняли участие в расчистке от зарослей усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области, которая состоялась в минувшее воскресенье, 14 октября.

Активисты расчистили территорию около усадьбы XVIII века в Зубрилово

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Акция была организована в рамках проекта «По следам забытых усадеб».

К ней присоединились представители молодежного парламента при Законодательном собрании области, «Российских студенческих отрядов», пензенского городского казачьего общества, журналисты и неравнодушные граждане.

Вырубка зарослей продолжалась на протяжении шести часов. Совместная работа позволила завершить расчистку территории у центрального строения усадьбы и открыть вид на фасад здания 1780 года постройки.

Все ветки участники экологической акции собрали, чтобы в дальнейшем вывезти.

Это будет сделано в предстоящую среду, 17 октября, когда состоится третья акция по расчистке усадьбы Голицыных. Планируется, что в этой работе будет задействован грузовой автомобиль.

Также намечено вырубить лишнюю растительность около храма Преображения Господня. Сбор участников запланирован на 11.00.

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