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Ирина Бугаева представлена коллективу в качестве председателя Кузнецкого районного суда

08:27 | 16.10.2018 | Общество

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Кузнецк, 16 октября 2018. PenzaNews. Исполняющая обязанности председателя Пензенского областного суда Татьяна Серикова представила коллективу Кузнецкого районного суда нового председателя Ирину Бугаеву, утвержденную на эту должность на 6-летний срок полномочий.

Ирина Бугаева представлена коллективу в качестве председателя Кузнецкого районного суда

Фото: Kuznetsky.pnz.sudrf.ru

«Ирина Андреевна имеет большой опыт в работе. Закончив в 1994 году Саратовскую государственную академию права, она работала в Новгородской области в прокуратуре. С 2000 года, приехав в Кузнецк, Ирина Андреевна Бугаева продолжила работу в прокуратуре города», — проинформировала она присутствующих.

Татьяна Серикова напомнила, что с 2005 года Ирина Бугаева была судьей Кузнецкого городского суда, а затем начала работу в районном — сначала в должности заместителя председателя, а потом исполняла обязанности руководителя.

Он пожелала коллеге успехов в работе, отметив также высокий профессиональный уровень судей и работников аппарата Кузнецкого районного суда.

Ирина Бугаева в свою очередь поблагодарила присутствующих за оказанное доверие и добрые пожелания и пообещала, что будет равняться на работу предыдущих председателей, чтобы в результате слаженного взаимодействия коллектива суд продолжил выполнять свои основные функции на должном уровне.

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