Ирина Бугаева представлена коллективу в качестве председателя Кузнецкого районного суда Общество

Кузнецк, 16 октября 2018. PenzaNews. Исполняющая обязанности председателя Пензенского областного суда Татьяна Серикова представила коллективу Кузнецкого районного суда нового председателя Ирину Бугаеву, утвержденную на эту должность на 6-летний срок полномочий.

Фото: Kuznetsky.pnz.sudrf.ru

«Ирина Андреевна имеет большой опыт в работе. Закончив в 1994 году Саратовскую государственную академию права, она работала в Новгородской области в прокуратуре. С 2000 года, приехав в Кузнецк, Ирина Андреевна Бугаева продолжила работу в прокуратуре города», — проинформировала она присутствующих.

Татьяна Серикова напомнила, что с 2005 года Ирина Бугаева была судьей Кузнецкого городского суда, а затем начала работу в районном — сначала в должности заместителя председателя, а потом исполняла обязанности руководителя.

Он пожелала коллеге успехов в работе, отметив также высокий профессиональный уровень судей и работников аппарата Кузнецкого районного суда.

Ирина Бугаева в свою очередь поблагодарила присутствующих за оказанное доверие и добрые пожелания и пообещала, что будет равняться на работу предыдущих председателей, чтобы в результате слаженного взаимодействия коллектива суд продолжил выполнять свои основные функции на должном уровне.