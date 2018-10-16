Действия при побеге осужденных отработали в Пензе в ходе масштабных учений Общество

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Около 400 сотрудников управления ФСИН России по Пензенской области, бойцы спецназа «Фобос», полицейские и представители Росгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях во вторник, 16 октября, в ходе которых отрабатывались действия по розыску и задержанию осужденных, сбежавших из колонии.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСИН России, руководил учениями начальник областного ведомства Владислав Муравьев, оперативный штаб возглавил его заместитель Валерий Волков.

«Ситуация по розыску преступников отрабатывалась с участием служебных собак и военного вертолета», — отметили в УФСИН.

В пресс-службе пояснили, что обстановка была максимально приближена к реальной.

«Результаты учений подведены на заседании оперативного штаба. Дана удовлетворительная оценка всем действиям сотрудников правоохранительных органов», — сказали в ведомстве.