Действия при побеге осужденных отработали в Пензе в ходе масштабных учений
Печать
Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Около 400 сотрудников управления ФСИН России по Пензенской области, бойцы спецназа «Фобос», полицейские и представители Росгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях во вторник, 16 октября, в ходе которых отрабатывались действия по розыску и задержанию осужденных, сбежавших из колонии.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСИН России, руководил учениями начальник областного ведомства Владислав Муравьев, оперативный штаб возглавил его заместитель Валерий Волков.
«Ситуация по розыску преступников отрабатывалась с участием служебных собак и военного вертолета», — отметили в УФСИН.
В пресс-службе пояснили, что обстановка была максимально приближена к реальной.
«Результаты учений подведены на заседании оперативного штаба. Дана удовлетворительная оценка всем действиям сотрудников правоохранительных органов», — сказали в ведомстве.