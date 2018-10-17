В Пензе наградили талантливую молодежь Общество

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Церемония награждения представителей талантливой молодежи, добившихся высоких результатов в научной и творческой деятельности, а также их наставников, состоялась в администрации Пензы в минувший вторник, 16 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

«Одаренность — залог успеха, но успех в свою очередь — это не дело случая, а результат плодотворной, упорной и кропотливой работы. Безусловно, ребенок может обладать уникальными способностями и большим потенциалом. Более того, уверен, что каждый из детей по-своему талантлив, но очень многое зависит от наставников», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что большую роль в раскрытии таланта детей играют педагоги и родители.

«Ваши мудрые советы, достойное воспитание, поддержка, любовь и каждодневный труд помогают детям добиваться побед, приносить плоды не только себе и своей семье, но и известность нашему городу», — добавил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев также выразил уверенность в том, что отличившихся юных пензенцев ждет светлое будущее, престижные специальности и заслуженные награды.

Затем они вместе с главой города Николаем Тактаровым поздравили каждого из присутствующих и вручили им подарки и благодарственные письма, сообщает пресс-служба мэрии.