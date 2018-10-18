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В мэрии Пензы обсудят проведение обязательного психиатрического освидетельствования

17:54 | 18.10.2018 | Общество

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работниками предприятий и организаций различных форм собственности станет одной из главных тем совещания, которое пройдет в мэрии Пензы в четверг, 25 октября.

В мэрии Пензы обсудят проведение обязательного психиатрического освидетельствования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также в ходе него будут обсуждаться вопросы, связанные с процедурой отстранения сотрудника, находящегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, принять участие в мероприятии приглашаются специалисты по охране труда, которым необходимо подать заявку до 23 октября.

«В совещании примет участие заместитель руководителя государственной инспекции труда в Пензенской области Андрей Тетюшев», — добавили в мэрии.

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